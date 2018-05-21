Село Горячинск, Бурятия, 21 мая, 2018, 11:36 — ИА Регнум. В водоохраной зоне Байкала на территории курортного посёлка Горячинск Прибайкальского района Бурятии неизвестные вырубили многовековые кедры. Лесхоз уже подсчитал убытки — более 400 тысяч рублей за 30 кубометров, сообщает tvatv.ru.

Burkprf.ru Горячинск. Новые гостиницы в водоохранной зоне Байкала.

Чтобы не пошла волна возмущений и протестов населения, рубили деревья, по всей видимости, зимой, когда доступ в лес затруднён снегом. Новый глава поселения Виктор Суменков рассказал, что и сам о данном инциденте узнал лишь недавно. На недавнем сельском сходе он заявил, что вырубку производят энергетики для очищения места под электролинии. Но у некоторых собравшихся было иное мнение: участок огорожен колышками. На кадастровых картах 115 соток уже отдали под строительство туристический базы. По словам местных жителей, судя по характерным знакам на стволах, лесоповал намерены продолжить.

Наталью Вълканову, которая по поводу происходящего написала заявление в прокуратуру Прибайкальского района, интересовало — на каких основаниях строятся новые гостевые дома, владельцами которых становятся граждане Китая и Монголии? По её словам, на очереди — запуск в строй очередных 58 китайских домов. Это при том, что местным жителям невозможно оформить земельные участки на берегу в собственность. Также она заявила, что властями запланировано строительство лодочной станции в этих же местах, со своим складом ГСМ, что чревато дополнительным загрязнением байкальских вод.

Цитата из видео tvatv.ru Бурятия. Жительница Горячинска показывает место, где были срублены многовековые кедры

Представитель МОД «Священный Байкал» Наталья Филонова рассказала на сходе о том, как отдыхая с детьми на этом побережье, попала под незаконные требования платы за отдых и угрозы со стороны незнакомых молодых людей, а один из них находится сейчас с ней рядом в этом зале. Но это не вызвало никакой реакции со стороны представителей власти. Единственный вывод, к которому пришли собравшиеся — это ожидание ответа из прокуратуры. Под занавес собрания Наталья Вълканова инициировала голосование по требованию наложения запрета на вырубку леса в местности «Шевелевский ручей», что единогласно было поддержано.

Цитата из видео tvatv.ru Вырубка деревьев в Горячинске

Напомним, лес — это главное богатство Бурятии. Хвойными породами покрыто 83 процента всей площади региона. Только законная деятельность по вырубке деревьев в 2017 году обошлась лесному фонду в 2 млн 600 тыс кубометров древесины. Посчитанный ущерб от черных лесорубов составил 200 млн рублей: их ловили за руку более тысячи раз. Больше всего от браконьеров страдают Прибайкальский, Кабанский и Тарбагатайский районы — те, что ближе всего к городу.