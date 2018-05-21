Москва, 21 мая, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Госдума может 22 мая обсудит вопрос о назначении Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая сообщил источник в нижней палате парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«Совет Думы обсудит сегодня порядок рассмотрения вопроса о назначении Кудрина. Думаю, что вопрос Госдума может обсудить уже 22 мая на заседании», — сказал собеседник агентства.

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты.

Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия Татьяны Голиковой на этом посту, фракции предложили президенту четыре кандидатуры на эту должность.