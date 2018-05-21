Владимир, 21 мая, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Во Владимире с 21 мая подорожал проезд в городском общественном транспорте. Решение, принятое 10 мая, вступило в силу. Теперь поездка в городских автобусах и троллейбусах обойдется жителям на два рубля дороже.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Общественный транспорт во Владимире

С 21 мая стоимость проезда в городских автобусах составит 22 рубля, в троллейбусах — 21 рубль, сообщил «Московский комсомолец — Владимир». Раньше стоимость проезда составляла 20 и 19 рублей, соответственно.

При этом перевозчики просили поднять цены еще больше. Так, по мнению предпринимателей, стоимость проезда должна составлять 30 рублей. Такая цена, по их мнению, складывается из стоимости топлива, запчастей, а также зарплат сотрудников. В департаменте цен и тарифов Владимирской области оснований для такого существенного повышения не нашли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле городские власти анонсировали внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в городском транспорте. Оплачивать проезд можно будет с помощью банковской карты, транспортной бесконтактной карты или с помощью смартфона с технологией NFC. Автоматы должны появиться на всех маршрутах, а со временем они должны заменить кондукторов.

Установка автоматической системы оплаты станет одним из условий договора на обслуживание маршрута. Когда город полностью перейдет на новую систему, пока неизвестно.

Городские власти уже намекнули, что внедрение системы может привести к увеличению стоимости проезда, которая до недавнего времени была одной из самых низких среди соседних регионов.