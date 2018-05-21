Москва, 21 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. В Москве побит очередной погодный рекорд. Атмосферное давление сегодня утром, 21 мая, на метеостанции ВДНХ достигло отметки в 1009 гектопаскалей, превысив максимальные значения, зафиксированные 21 мая 1979 года (1008,9 гПа).

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

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Отмечается, что это не предел. К середине дня давление подрастет еще на одну — две единицы, пишут «Метеоновости». 22 мая давление продолжит расти и составит 1011 гПа. Это значение близко к рекордному для этого дня (1013 гПа), но очередной рекорд вряд ли состоится.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордно высокое атмосферное давление метеорологи фиксировали и летом 2017 года. Так, 10 августа атмосферное давление в столице повысилось до 757,4 мм рт. ст, до этого рекорд для 10 августа составлял 756,8 мм рт. ст., который был установлен в 1997 году.