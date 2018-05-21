Воронеж, 21 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Летный образец перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В успешно прошел первую проверку на герметичность и влагозащищенность фюзеляжа, сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

Allocer Макет Ил-112В

Испытания проводились на ВАСО (ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»), где и собирался лайнер, по определенной процедуре в несколько этапов, включающих технологический наддув в условиях сборочного цеха и опрессовку вне цеха. На борт подается давление до 0,45 кгс и фиксируется время его падения до 0,1 кгс. Финальный этап проверки герметичности пройдет после полной сборки машины, монтажа всего оборудования и первого полета самолета.

На данный момент на предприятии завершают монтажные работы в кабине пилотов. Кроме того, на завод доставлены все основные блоки навигационного и иного опытного оборудования, и уже со следующей недели начнется полномасштабная работа по его отработкам.

«Проведенные работы подтверждают один из важнейших параметров живучести самолета, его способность выдерживать расчетные нагрузки, что крайне важно для создаваемого с нуля самолета. Мы знаем потребности российских силовых структур в таких машинах, устраняем возникающие в ходе выполнения опытно-конструкторской работы замечания. Выполнение очередного этапа создания перспективного легкого транспортника Ил-112В позволяет нам рассчитывать, что до конца текущего года самолет поднимется в небо», — сказал вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

По его словам, вскоре после проведения испытательного полета в Воронеже начнется серийное производство нового самолета.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. Машина способна в автоматическом режиме заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО. В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, который превосходит по большинству параметров на 30−40%, но и, как рассчитывают разработчики, составит конкуренцию мировым транспортным самолетам такого класса.

Добавим, что первый полет Ил-112В, изначально запланированный еще на середину 2017 года, теперь ожидается до конца 2018-го. Точные сроки пока не называются. Между тем, Минобороны уже высказало готовность закупить не менее ста новых транспортных самолетов. Интерес к Ил-112В ранее выражали иностранные государства (в частности, Индия).

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