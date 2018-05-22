Салехард, 22 мая, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Главой Министерства природных ресурсов и экологии назначен губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Какие вопросы придется решать ему на своем посту, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Правительство.янао.рф Дмитрий Кобылкин

Несмотря на то, что непосредственно вопросами экологии Кобылкин не занимался, само положение главы Ямала обязывало следить и за этой сферой: в регионе развитие добычи сталкивается с традиционным укладом жизни коренных малочисленных народов Севера, и пока что правительство Ямала обходило острые углы, а связанные с освоением недр инвестпроекты проходили общественные согласования с коренными жителями. На новом месте Кобылкину придется иметь дело с защитниками природы, включая далеко не только Север с вопросами его освоения, но и центр страны, и Северо-Запад, где тема утилизации отходов является острейшей.

По наследству от предшественника, Сергея Донского, Кобылкин получает проектируемые мусоросжигательные заводы в Московской области и Казани, заполненные свалки бытового и промышленного мусора по всей стране, бюрократические проблемы водо‑ и лесопользования, недостаток чистого воздуха в промышленных центрах страны…

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