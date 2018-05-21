Кемерово, 21 мая, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Кузбасскую телекомпанию ТВН, работающую с 1992 года, требуют признать банкротом. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Кемеровской области. На сайте суда указывается, что «заявление о признании должника банкротом» подал Игорь Толкунов. Подробностей не сообщается.

Thebluediamondgallery.com Банкротство

По данным портала «За честный бизнес», Игорь Толкунов является генеральным директором и учредителем ЗАО «Апекс-регион», с уставным капиталом 20,5 тыс. рублей . «Радиокорпорация «Апекс», как пишет «ВашГород», одна из самых популярных у новокузнечан.

Как сказано на сайте ТВН, зрительская аудитория телеканала, впервые вышедшего в эфир в феврале 1992 года, составляет более миллиона человек. ТВН предлагает зрителю информационные и развлекательные программы. География вещания: Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Калтан, Киселевск, Мыски. Сетевым партнёром телекомпании является московский телеканал «ТВ Центр».

«По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка в 2016 году — 37,6 млн руб., чистая прибыль — 843 тыс. руб. 100% принадлежит ООО «Региональная медийная компания» (Москва), которой владеет Валерий Щербилин (81%). Он также владеет кемеровским «ТВ-мост» и издательским домом «Икар» в Саратовской области», — сообщает «Коммерсантъ».