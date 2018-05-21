Рекорды Крымского моста: за сутки проехало 23 тыс. автомобилей
Керчь, Крым, 21 мая, 2018, 11:24 — ИА Регнум. На Крымском мосту установлен рекорд по количеству проехавших автомобилей: 20 мая в обе стороны проехало более 23 тыс. транспортных средств, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Всего 20 мая проехало 23,1 тыс. автомобилей, днем ранее из было 20 тыс. Движение идет в штатном режиме, пробок на мосту нет .
Самым распространенным нарушением ПДД продолжает оставаться остановка: водители останавливаются в арочном пролете моста для того, чтобы сфотографироваться. В таких случаях сотрудники подразделений транспортной безопасности проводят профилактическую работу.
По состоянию на 9 утра 21 мая, видимость на автодороге хорошая, покрытие сухое, скорость ветра 4 м/с, температура воздуха — 20 градусов тепла. Всего с дня открытия моста — 16 мая — по нему уже проехало почти 90 тыс. машин.
В настоящее время трафик в Крым несколько выше, чем в обратную сторону: 46 тыс. автомобилей против 44 тыс.