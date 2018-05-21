Керчь, Крым, 21 мая, 2018, 11:24 — ИА Регнум. На Крымском мосту установлен рекорд по количеству проехавших автомобилей: 20 мая в обе стороны проехало более 23 тыс. транспортных средств, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост из космоса

Всего 20 мая проехало 23,1 тыс. автомобилей, днем ранее из было 20 тыс. Движение идет в штатном режиме, пробок на мосту нет .

Самым распространенным нарушением ПДД продолжает оставаться остановка: водители останавливаются в арочном пролете моста для того, чтобы сфотографироваться. В таких случаях сотрудники подразделений транспортной безопасности проводят профилактическую работу.

По состоянию на 9 утра 21 мая, видимость на автодороге хорошая, покрытие сухое, скорость ветра 4 м/с, температура воздуха — 20 градусов тепла. Всего с дня открытия моста — 16 мая — по нему уже проехало почти 90 тыс. машин.

В настоящее время трафик в Крым несколько выше, чем в обратную сторону: 46 тыс. автомобилей против 44 тыс.