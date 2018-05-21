Ярославль, 21 мая, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Расходы Ярославского регионального отделения Фонда социального страхования РФ в 2017 году снизились более чем на 300 млн рублей — до 6,3 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в фонде.

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Снижение произошло в основном за счет сокращения количества выплат страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Почти на 200 млн рублей уменьшился объем выплат пособий по беременности и родам, на 130 млн рублей — пособий по уходу за ребенком до полутора лет, на 35 млн рублей — пособий при рождении ребенка.

В количественном выражении больше всего сократилось количество выплат пособий при рождении ребенка. В 2016 году выплачено 12 480 пособий, в 2017 — 9 720.

Среднедневные размеры указанных пособий выросли — по беременности и родам на 1,2% и по уходу за ребенком до полутора лет на 3,5%. Кроме того, проиндексированы минимальные размеры пособий: в 2016 году — на 5,4%, в 2017 году — на 2,5%.

По данным отделения Фонда, сокращение расходов является следствием падения рождаемости в Ярославской области. В рамках реализации программы «Родовой сертификат» национального проекта «Здоровье» зафиксировано снижение предъявляемых к оплате родовых сертификатов на 12%.