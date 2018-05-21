Владимир, 22 мая, 2018, 02:02 — ИА Регнум. Общественные слушания, прошедшие во Владимире и посвященные не лучшим временам, которые переживает Владимиро-Суздальский музей-заповедник, собрали порядка сотни неравнодушных граждан. Были историки, педагоги, краеведы, художники. Что же касается руководства музея, то на предложение наладить диалог между ним и гражданами оно не откликнулось. Гендиректор Игорь Конышев объяснил отказ выступать просто: мероприятие вроде как незаконно, а ему — лень. О чём же говорили общественники, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Анна Кумицкая ИА REGNUM «Золотые ворота»

Странные многомиллионые траты, множественные увольнения опытных сотрудников — это только начало деятельности Конышева, назначенного Минкультом на эту должность летом 2016-го. В дальнейшем речь пошла уже об уничтожении книг и экспозиций и закрытии уникального Детского центра, которое стало последней каплей. Было организовано «Общество друзей музея», которое представило на слушаниях доклад об изменениях, прошедших с начала деятельности Конышева. По словам Виталия Гуриновича, который проработал в музее 19 лет и заведовал отделом истории современного общества, экспозиция музея во Владимире фактически разрушается. При этом решения принимаются единолично генеральным директором, без согласования с Ученым советом, деятельность которого фактически остановлена.

«Всем очевидно, что современное министерство культуры действует как-то антикультурно. И если мы будем молчать и проглатывать всё то, что нам навязывают, то мы будем достойны больших нарушений, и наше следующее поколение вырастет на тех основах, которые нам хотят навязать: «ешьте попкорн и прыгайте на батуте», — сказала учитель начальных классов школы №26 Светлана Пиньевская.

По мнению основательницы музея, Героя Труда и советника губернатора Владимирской области по культуре Алисы Аксеновой, выход из сложившейся ситуации один — нужно ставить вопрос о нарушениях в музее.

«Ничего этого не будет, ничего Игорь Конышев не будет делать, потому что уже назло. У меня надежда одна. Во-первых, я обратилась в прокуратуру, чтобы была настоящая проверка. Наши не ответят — генеральному прокурору буду писать. Надеяться, что остановятся — нельзя. Надо изымать все стаю» — считает Аксенова.

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