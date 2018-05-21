Москва, 21 мая, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Geely собирается выпустить на российский авторынок обновлённую версию кроссовера Emgrand X7, об этом 21 мая сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

order_242 Emgrand X7

Представители компании не назвали конкретной даты начала продаж модели, сказав, что она будет озвучена позже. При этом они добавили, что компания планирует начать продавать в России ещё несколько новых машин, по поводу которых будут выпущены отдельные анонсы.

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Напомним, в апреле 2018 года Geely выложила в сеть фотографии кроссовера Vision X6, предназначенного для рынка Китая. В России данная модель автомобиля класса SUV известна именно как Emgrand X7.

Китайская версия авто получила 1,4-литровый турбированный мотор и 1,8-литровый атмосферный двигатель. Мощность силовых установок составляет 133 л.с. Цена автомобиля в Китае — 74 тыс. 900 юаней (742 тыс. рублей).