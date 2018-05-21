Москва, 21 мая, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Вооруженное нападение на один из торговых центров совершил молодой человек в Москве, сообщила 21 мая пресс-служба МВД России.

Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США Стрелок

Тревожный сигнал об инциденте поступил от сотрудника охраны торгового учреждения на Тишинской площади. Он сообщил, что мужчина разбил стеклянную витрину и устроил стрельбу «из предмета, похожего на газовый пистолет».

Охранник попытался задержать нападающего, в ответ тот ответил прицельной стрельбой. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Москвы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что огонь велся из устройства аэрозольного распыления.