Киев, 21 мая, 2018, 11:19 — ИА Регнум. В ближайшее время 7% украинцев хотели бы уехать за границу с целью длительного пребывания. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который провел Киевский международный институт социологических исследований в апреле 2018 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинцы

Согласно представленным данным, 86% опрошенных не собираются выезжать за границу в ближайшие 6 месяцев с целью длительного пребывания. При этом 6% затруднились с ответом.

Социологи уточняют, что из тех, кто всё же планирует выезд за границу, только 62% респондентов делали для этого конкретные шаги.

Те опрошенные, которые планируют выезд за границу, могли назвать одну или несколько стран, куда они намерены отправиться. В этом рейтинге с большим отрывом победила Польша (36%), далее следуют Чехия и Германия: 12% и 11% соответственно. Также в первой пятерке Россию, которую назвали 7% опрошенных, и США — 6%.

Также опрос показал следующее: люди с высшим образованием более охотно рассматривают вопрос выезда за границу; большое количество желающих выехать из страны среди молодежи; по сравнению с другими регионами больше желающих покинуть Украину на западе страны.

В КМИС информируют, что опрос был проведен с 3 по 20 апреля 2018 года. Методом личного интервью опрошено 4005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 2,3% для показателей, близких к 50%, 2% — для показателей, близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%, 1% — для показателей, близких к 5%

В течение ближайших десятилетий население Украины будет стремительно сокращаться и к 2050 году составит не более 36 млн человек — заявили эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Соответствующий прогноз опубликован на сайте подразделения всемирной организации. В отчете также указано, что к 2050 году большинство украинцев переедут жить в города.

«К сожалению, продолжается устойчивая тенденция, что люди массово уезжают из Украины», — комментирует ситуацию украинский политолог Николай Спиридонов в своем Facebook.

«На работу, учёбу или просто куда глаза глядят… Причём покидает страну активная часть населения. Именно те, кто стоял на Евромайдане… Получается, что активисты вызвали тектонические сдвиги, а сами бегут с корабля. Другие, более инертные и консервативные — на Майдан не ходили. И именно они остаются в Украине жить и, возможно, умирать», — подчеркивает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в середине мая заявил, что из Украины прибыли в Польшу уже около 1,5 миллиона человек, причем из этого числа значительная часть прибыла из Донбасса, «из районов, объятых войной».

До этого Национальный банк Польши сообщил, что украинцы, работающие в Польше, за 2017 год отправили домой около 11,7 млрд злотых (в 2016 году сумма переводов на Украину составляла 7,8 млрд злотых). Именно переводы на Украину, согласно статистике НБП, составили самую крупную долю всех переводов, отправленных из Польши за границу — 90,4%.