Москва, 21 мая, 2018, 11:08 — ИА Регнум. У террористов в Сирии было много возможностей получить западное вооружение, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Stephen Poff Псы войны

Ничего удивительно в том, что на складах боевиков были обнаружены вооружения западного производства, нет. Оно могло туда попасть самыми разными способами.

Во-первых, большое количество вооружений было захвачено на военных базах иракских правительственных войск еще несколько лет назад, когда иракские войска, бросив все, бежали. Там была в том числе и тяжелая техника, и многие другие вооружения.

Часть этого всего добра попала позже в Сирию. Кроме того, много западной военной помощи получали курдские вооруженные формирования. Часть этой помощи могла быть потеряна в боях и получена боевиками как трофеи.

Также получили помощь многие так называемые умеренные проамериканские группировки. Поэтому его достаточно много в Сирии, и оно могло попасть в руки боевиков.

Ранее представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) заявил, что склады с оружием производства стран — членов НАТО находят на освобожденных от боевиков территориях провинции Хомс.

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Так, в населенном пункте Заа-Фаран, который был контрольным наблюдательным пунктом террористической группировки «Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на складе найдено большое количество оружия иностранного производства, в том числе ПТУР «Тоу-2».