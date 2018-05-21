Пермь, 21 мая, 2018, 11:03 — ИА Регнум. В Пермском крае 20 мая прошли выборы в Чердынском и Усольском районах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме, выборы прошли организованно, без нарушений и замечаний со стороны наблюдателей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Итогом дополнительных выборов депутата Земского собрания Чердынского муниципального района третьего созыва по округу № 5 стала победа выдвиженца от партии «Единая Россия». Ольга Попова набрала 88,48% голосов избирателей. Оппонентами Поповой на выборах стали выдвиженцы ЛДПР и «Справедливой России».

20 мая прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов Романовского сельского поселения Усольского района. По двухмандатному округу № 1 победу одержали выдвиженец партии «Единая Россия» и самовыдвиженец. При этом разрыв между результатами голосования весьма ощутим: самовыдвиженец — 40,70%, едлиноросс — 93,02%. По восьмимандатному округу № 2 победу одержали четыре кандидата от политической партии «Единая Россия» и четверо самовыдвиженцев.

Добавим, следующие выборы в Прикамье запланированы на единый день голосования 9 сентября. В этот день состоится более 200 муниципальных кампаний, на которых будут избраны более 2 тысяч депутатов. Это будет одним из самых больших по количеству кампаний, одномоментно проводимых в регионе России.