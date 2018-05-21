Симферополь, 21 мая, 2018, 11:00 — ИА Регнум. ФСБ совместно с МВД России раскрыли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По информации спецслужбы, экстремистская группа была создана при поддержке СБУ помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым.

Анатолий Соколов. Заговорщики

«В состав группы, сформированной в Харькове также вошли бывшие спортсмены-боксёры А. Стешенко и А. Третьяков. Экстремистами планировалось совершение преступлений по мотивам политической вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым», — уточнили в ФСБ.

Следователями УФСБ по РК и Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 1.1 статьи 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества») в отношении Велиева и части 2 статьи 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») в отношении А. Стешенко и А. Третьякова.

Напомним, в январе 2018 года члены экстремистского сообщества забросали бутылками с зажигательной смесью дом главы Духовного управления мусульман Крыма Эмирали Аблаева.

«В апреле текущего года один из участников экстремистской группы Стешенко выявлен при въезде на территорию Крыма, куда был направлен Велиевым для подготовки и совершения провокаций накануне очередной годовщины подписания Указа президента России «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития», — подчеркнули в ФСБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года руководителей экстремистской организации меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, ранее осуждённые на разные сроки, были помилованы президентом РФ Владимиром Путиным и освобождены из заключения. Позже Умеров на пресс-конференции в Анкаре заявил, что через некоторое время попробует вернуться в Крым.

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