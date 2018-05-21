Вашингтон, 22 мая, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Американские усилия по сдерживанию Китая повлекут за собой такие действия Вашингтона, которые сыграют на руку России. О том, как неминуемый выход из Договора о ракетах средней и малой дальности поставит США в положение «войны на два фронта», рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Действия Китая, направленные на то, чтобы вырваться из навязываемого США «коридора возможностей», географически выражаются в распространении своего влияния в западном направлении посредством торговых инициатив в рамках «Нового Шелкового Пути» и в юго-восточном направлении, в виде оборонных мероприятий по защите путей морской торговли. Расположенные в районе архипелага Спратли китайские военные базы на искусственно увеличенных природных островах уже с самого начала вызывали беспокойство американцев, но после размещения там китайских противокорабельных ракетных систем способность США контролировать китайскую торговую экспансию и вовсе оказалась под вопросом.

Поэтому выход из Договора о РСМД с целью «уравновесить» китайское усиление в юго-восточном направлении выглядит для Вашингтона оправданным шагом. Но если Трамп решится на это, то тем самым он даст серьезный козырь в руки Москвы. Как Россия может воспользоваться выходом США из Договора о РСМД?

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