Кемерово, 21 мая, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области отопительный сезон продлён во второй раз, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

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По данным областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса, подача тепла будет осуществляться ещё несколько дней.

«Причём в десяти, включая Новокузнецк, до 25 мая. Ещё в семи, включая Кемерово, — до особого распоряжения. В большинстве остальных, по предварительным данным, — до 22−23 мая, а в Ижморском районе — до 24 мая. Начало гидравлических испытаний на теплосетях также будет перенесено на более поздний срок», — уточнили в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Кемеровского Гидрометцентра, май 2018 года оказался одним из самых холодных за последние несколько лет. Небольшое потепление в Кузбассе синоптики прогнозировали на понедельник, 21 мая, до +13°С, но ненадолго, осадки в виде дождя и мокрого снега сохраняются. Из-за непогоды в Кемеровской области продлили отопительный сезон — он должен был завершиться 21 мая.

Отметим, что отопительный сезон в Кузбассе традиционно начинается 15 сентября, а завершается 15 мая. Но прекратить подачу тепла по нормативам можно, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 8 градусов тепла.

По данным Кемеровского Гидрометцентра, на текущей неделе погода в Кузбассе будет переменчивой. После тёплых дней придёт кратковременное похолодание. Во вторник, 22 мая, в регионе пройдут дожди, ночью с мокрым снегом, местами по области прогремят грозы. Днём температура воздуха +13,+18°С, ночью +2,+7°С.

На подготовку к зиме кемеровские муниципалитеты в 2018 году получат из областного бюджета дополнительно 420 млн рублей. Финансовые средства будут выделены в рамках гос­ударственной програм­мы блока ЖКХ.