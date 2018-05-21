Лондон, 21 мая, 2018, 10:56 — ИА Регнум. При повышении температуры воздуха на два градуса Цельсия могут погибнуть до 50% растений, насекомых и животных на Земле, об этом говорится в отчете ученых из Австралии и Великобритании, опубликованном в журнале Science.

Растаявшие ледники

Ученые из Университета Восточной Англии оценили риск, который нанесет экосистеме планеты увеличение температуры на 1,5 и 2 градуса Цельсия к 2100 году, изучив порядка 115 тыс. различных видов (растений, птиц, млекопитающих и т.д.).

Выяснилось, что при повышении температуры на 1,5 градуса, численность видов растений сократится на 8%, насекомых — на 6%, а позвоночных — на 4%. Однако повышение температуры на два градуса грозит исчезновением 50% биологического разнообразия планеты.

Напомним, ранее ученые из Новой Зеландии пришли к выводу, что в результате глобального потепления может произойти падение уровня кислорода в морской воде, что приведёт к массовому вымиранию морских животных.

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