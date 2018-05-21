Кандагар, Афганистан, 21 мая, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Строящийся газопровод ТАПИ, предназначенный для поставки газа из Туркмении в Индию и Пакистан, атаковали неизвестные боевики в провинции Кандагар (Афганистан), передает 21 мая агентство Pajhwok.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

По предварительной информации, нападение совершили вооруженные люди. Сведения о повреждении газопровода и возможных жертвах пока не сообщаются. Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

ТАПИ — трансрегиональный газопровод (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия), мощность которого составит 90 млн кубметров газа в день. Из них около 14 млн будет поступать в Афганистан, по 38 млн в Индию и Пакистан. Стоимость проекта составляет $7,6 млрд (473,3 млрд рублей).

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