Вашингтон, 21 мая, 2018, 10:52 — ИА Регнум. В США успешно протестировали медицинский препарат, который подавляет симптомы мигрени у взрослых людей. Об этом сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

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По данным ведомства, новое лекарство, разработанное компанией Amgen, прошло испытания и было одобрено экспертами.

«FDA одобрило применение препарата … для профилактического лечения мигрени у взрослых», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что медицинский препарат блокирует активность кальцитонин-ген-связанного пептида, который участвует в развитии приступов.

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