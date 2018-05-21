Анкара, 21 мая, 2018, 10:53 — ИА Регнум. В случае избрания лидера турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчека на пост президента Турции он инициирует выход страны из блока НАТО. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«НАТО видит в Турции врага, хотя Турция и является его членом. Совсем недавно альянс проводил учения, где Ататюрк (Мустафа Кемаль Ататюрк — основатель республики Турция) и действующий президент Турции (Реджеп Тайип Эрдоган) были изображены в качестве мишеней», — сказал он.

По словам турецкого политика, США помогают курдским группировкам, и поэтому Турция и США уже находятся в недружественных отношениях. Когда партия «Родина» придёт к власти в стране, Турция выйдет из НАТО, американские самолеты покинут авиабазу Инджирлик, добавил он.

«В Турции не останется никакого американского военного присутствия», — цитирует издание слова Перинчека.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября 2017 года глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провокация на учениях НАТО в Норвегии, когда на стендах с мишенями появились портреты турецких лидеров, была нацелена против турецкого народа.

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