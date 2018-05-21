Чебоксары, 21 мая, 2018, 10:50 — ИА Регнум. В Чувашии устанавливаются обстоятельства ДТП с участием пяти автомобилей и пострадавшими. ДТП произошло 21 мая около 7:30 в Чебоксарском районе возле деревни Пихтулино, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания Столкновение

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Форд транзит», который следовал по маршруту «Новочебоксарск-Чебоксары», не учел скоростной режим и допустил столкновение с «Мицубиси», который в свою очередь ударил впереди идущий «БМВ». Затем эта иномарка «догнала» «Форд», а тот уже врезался в «Ладу Калину».

С места происшествия двое пассажиров маршрутки бригадой скорой помощи были доставлены в медучреждение. По неуточненным данным, в момент столкновения в ее салоне находилось 17 человек.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.