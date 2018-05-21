Бразилиа, 21 мая, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Бразильская ассоциация дальнобойщиков, владельцы заправочных станций и частные перевозчики объявили о начале бессрочной забастовки, вызванной ростом цен на топливо, сообщает агентство Prensa Latina 21 мая.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

Ассоциация, представляющая интересы 700 тыс. работающих в сфере перевозок, заявила, что повышение цен на нефть и взимаемые на топливо налоги делают бизнес не окупаемым для частных компаний. На сегодняшний день 42% расходов на бизнес составляет покупка дизельного топлива.

Только с начала мая этого года кумулятивный рост цен на топливо составил 12,5%. Стоимость литра составила 4 бразильских реала ($1,11 USD).