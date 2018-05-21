Вашингтон, 21 мая, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пятью спутниками Iridium NEXT на борту отложен. Об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.

SpaceX Ракета Falcon 9

Старт должен был состояться 19 мая, однако был отменён. В компании не объяснили причины такого решения. Теперь запуск запланирован на 22 мая на 22:47 мск.

Отмечается, что помимо телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, в космос также должны быть доставлены два спутника GRACE, предназначенные для изучения климатических условий.