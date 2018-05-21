Москва, 21 мая, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

Сегодня, 21 мая, в 15:00 мск Совет Думы утвердит порядок рассмотрения вопроса о назначении Кудрина на должность главы СП.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума досрочно прекратила полномочия Татьяны Голиковой в связи с ее назначением на пост замглавы правительства РФ.

Фракции определились со своими кандидатами на пост главы Счетной палаты. ЛДПР выдвинула аудитора СП Максима Рохмистрова, «Справедливая Россия» — главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, КПРФ — депутата Юрия Синельщикова, «Единая Россия» — экс-главу Минфина, главу Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.