Москва, 21 мая, 2018, 10:42 — ИА Регнум. В статусе России, как великой державы, уверены 49% граждан (в 2017 году так думали 57%). 35% граждан заявили, что Россия войдет в число ведущих государств мира в ближайшие 15−20 лет. 11% не верят в это. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Цитата из х/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР «Есть у нас поговорка: с родной земли — умри, да не сходи»

Главные фактора силы России в мире — российская армия (26%), народ (22%) и президент страны (17%). Также в числе факторов силы страны граждане называли независимую политику, запасы природных ресурсов и обширную площадь государства.

Главные успехи России за последние 10−15 лет — развитие Вооруженных сил РФ (18%). возвращение Крыма в состав РФ (12%) и проведение Олимпиады-2014 в Сочи (8%).

Опрос проведен 24−25 апреля 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 2000 респондентов.

Подробнее: 72% граждан России считают, что живут в свободной стране

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 72% граждан РФ считают, что живут в свободной стране, 22% (чаще горожане) считают Россию несвободной. В представлении 47% граждан отношение к России в мире — необъективное.

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