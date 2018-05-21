Киев, 21 мая, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Звание «Заслуженный деятель науки и техники» присвоил президент Украины ПетрПорошенко свояченице, сообщает 21 мая УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Согласно сообщению, сестра жены Порошенко АллаЗернецкая в 1992 году защитила кандидатскую по специальности «преподавание русского языка», а в 2018 году стала доктором филологических наук. Сейчас свояченица президента Украины работает в Киеве в университете им. Драгоманова.

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Напомним, ранее украинский президент наградил орденом древнерусского князя Ярослава Мудрого секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины АлександраТурчинова за «создание современных образцов ракетного вооружения» и «за выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины».