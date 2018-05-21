Ярославль, 21 мая, 2018, 10:38 — ИА Регнум. В Ярославле рядом с Музеем боевой славы появится памятник генералу армии Вадиму Матросову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Википедия Пограничники

Руководитель областной организации ветеранов погранслужбы Владимир Подшивалов обратился в мэрию Ярославля и предложил установить монумент Вадиму Матросову — бывшему начальнику пограничных войск КГБ СССР. Он стал первым руководителем пограничных войск, которому было присвоено звание генерала армии. По мнению подавляющего большинства ветеранов пограничных войск, он проявил себя как один из лучших начальников пограничных войск за всю их историю.

Пограничный мемориал хотят размесить рядом с памятником легендарному главе ВДВ Василию Маргелову.

Пока есть две версии, что там будет. Первая — бюст генерала армии Вадима Матросова. Вторая — поставить там поклонный камень, посвященный пограничникам всех поколений, и пограничный столб.

«В любом случае мы согласились, что мемориал там можно сделать, но конкретное решение останется за градостроительным советом города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Необходимость такого мемориала в мэрии обосновали тем, что в Ярославле очень много людей, прошедших пограничную службу, и для них это важно.