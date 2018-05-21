Новосибирск, 21 мая, 2018, 10:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 5 по 8 июня пройдут учения с введением режима военного положения и объявлением мобилизации. Они затронут аппарат правительства региона и его подведомственные структуры, заявил на совещании в администрации области 21 мая заместитель начальника управления военно-мобилизационной работы Александр Макеев.

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Труба зовёт!

«Основные задачи предстоящих учений — проверка соответствия плановых мероприятий в реальных временных показателях при переводе области на условия военного времени», — цитируют Sibnovosti.ru Макеева.

Отметим, что в Новосибирской области регулярно проводятся различные военные учения. В конце сентября 2017 года на территории региона проходили учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН). По данным Минобороны РФ, в маневрах участвовали более 4 тысяч военнослужащих и 400 единиц техники.

На сайте МЧС РФ даётся определение термина «мобилизационная подготовка». Под ней понимается комплекс мероприятий, проводимых в мирное время по заблаговременной подготовке экономики, органов государственной власти и местного самоуправления, ВС и территории государства к обеспечению его защиты от вооружённого нападения; составная часть организации обороны РФ. Главная её цель — обеспечение гарантированного перевода экономики страны, органов государственной власти, местного самоуправления и организаций на работу в условиях военного времени, а ВС, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований — на организационно-штатную структуру и состав военного времени; планирование и осуществление мероприятий по гражданской и территориальной обороне.