Москва, 21 мая, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Китай перед саммитом лидеров стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, государственный визит Путина в Китай начнется 8 июня. При этом глава государства отправится на высокоскоростном поезде в город Тяньцзинь, который расположен в 96 километрах от Пекина. После этого президент России примет участие во встрече глав государств и правительств ШОС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заинтересованные лица в Китае считают, что Владимир Путин в свой новый срок президентских полномочий продолжит прилагать усилия для развития китайско-российских отношений.

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