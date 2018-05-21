Катманду, 21 мая, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Восхождение на высочайшую гору мира завершилось трагически для двух альпинистов. По информации газеты Himalayan Times, один из погибших — альпинист Нобукадзу Курики из Японии. Он был найден мёртвым в высокогорном лагере на Эвересте утром 20 мая. Ранее Курики как минимум шесть раз пытался покорить Эверест, однако все попытки оказались безуспешными. В 2012 году он даже потерял девять пальцев в результате обморожения.

Николай Рерих. Гималаи. Эверест

Читайте также: Четыре альпиниста найдены погибшими на Эвересте

Второй погибший — македонец Георгий Петков. Он скончался от сердечного приступа. Отмечается, что точная причина смерти покорителя горных вершин из Японии будет установлена экспертами. Ранее на своей странице в соцсети он писал, что страдает от кашля и простуды: «Сейчас я на высоте 7400 метров. Теперь я чувствую боль и трудности при подъёме на эту гору».

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная трагедия произошла в Непале ровно год назад. В мае на склоне Эвереста в палатке на территории лагеря для альпинистов были обнаружены тела четырёх человек. Двое погибших — граждане Непала, двое — иностранцы. Предположительно, они могли погибнуть от нехватки кислорода.