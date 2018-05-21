Москва, 21 мая, 2018, 10:38 — ИА Регнум. За бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем будет сохранён пост председателя оргкомитета «Россия-2018», занимающегося подготовкой и проведением ЧМ — 2018 по футболу. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Напомним, Дворкович возглавил оргкомитет «Россия-2018» в марте 2018 года, он сменил на данном посту бывшего руководителя Минспорта РФ Виталия Мутко, которого исключили из состава оргкомитета по решению главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщало ИА REGNUM, Дворкович не вошел в состав нового правительства, представленного Владимиру Путину Дмитрием Медведевым 18 мая. Ранее Дворкович на посту вице-премьера занимался вопросами топливно-энергетического комплекса страны.

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