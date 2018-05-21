Якутск, 21 мая, 2018, 10:29 — ИА Регнум. В речном порту Якутска сотрудникам специальных служб удалось ликвидировать разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил мэр города Айсен Николаев на странице в соцсети Instagram.

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«Аварийная ситуация (в речном порту Якутска) ликвидирована, попадания нефтепродуктов в водозабор не допущено, — написал Николаев. — В ближайшее время СК «Якутск» должна приступить к рекультивации территории».

Напомним, 20 мая в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики Якутии сообщили, что в речном порту Якутска во время демонтажа старого судна произошла утечка нефтепродуктов.

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