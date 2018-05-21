Пермь, 21 мая, 2018, 10:31 — ИА Регнум. В Перми состоялся пикет против запрета использования Знамени Победы и советских флагов в акции «Бессмертный полк». Об этом 21 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM

Виталий Попов Пермь. Пикет

Пикет, организованный движением «Суть времени», прошёл в центре города — на улице Попова около памятника «Единство фронта и тыла». Участники мероприятия выразили недовольство фактом запрета Знамени Победы во время акции «Бессмертный полк», которая прошла 9 мая. В мероприятии приняли участие более 35 человек.

На пикете звучали лозунги с требованиями отменить запрет символов Победы, а также отстранить от проведения мероприятия действующих организаторов, по вине которых произошёл скандал. В частности, на мероприятии звучали лозунги: «В День Победы запретили Знамя Победы! Фашисты?», «Требуем к ответу запретивших Знамя Победы!».

Виталий Попов Пермь. Пикет

Напомним, координацию акции в Перми осуществляет Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение (МИПОД) «Бессмертный полк» во главе с Анной Отмаховой, которая объяснила запрет знамён тем, что они якобы закрывают портреты ветеранов. При этом она сослалась на устав МИПОД и правила проведения акции, разработанные этой же организацией.

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Как отметил активист движения «Суть времени» Сергей Вилисов, подобные оправдания «не выдерживают никакой критики».

«Выполнять требования устава некоммерческой организации обязаны лишь члены некоммерческой организации, коими 38 тысяч участников шествия в Перми, конечно же, не являются. Но, если все-таки обратиться к уставу МИПОД «Бессмертный полк», на который якобы ссылается Отмахова, то там говорится лишь о запрете на использование корпоративной или политической символики. С каких пор официальный государственный символ Победы стал корпоративной или политической символикой?» — сказал Вилисов.

Отметим, что в 2018 году в акции «Бессмертный полк» по всей России приняли участие более 10 млн человек. При этом практически во всех городах, включая Москву и Санкт-Петербург, люди несли советские флаги и знамёна Победы, не мешавшие шествию и не закрывавшие портреты ветеранов.