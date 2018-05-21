Дагестан, 4 июля, 2013, 12:53 — ИА Регнум. Направлявшийся из Гянджи (Азербайджан) в Москву самолет из-за ухудшения самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку в Махачкале. Как сообщает ANS, самочувствие гражданина Азербайджана Немята Насир оглу Насибова ухудшилось в самолете, в связи с этим самолет был вынужден совершить посадку в махачкалинском аэропорту.

В аэропорт была вызвана скорая помощь. Насибову была оказана необходимая помощь, и его поместили в больницу города Каспийск. Благодаря усилиям врачей, его состояние знормализовалось. Он прибыл в махачкалинский аэропорт и поблагодарил тех, кто оказал ему помощь, после чего ближайшим авиарейсом вылетел в Москву.