Москва, 21 мая, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против любой рекламы лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Геррит Доу. Лекарь-шарлатан. 1652

«Я личное мнение высказываю: я вообще против любой рекламы лекарств. Человек должен к врачу прийти… У любого лекарства много побочных эффектов, это (их применение) может иметь худший результат», — сказал Жириновский в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

Он возмутился обилием рекламы лекарственных препаратов на телевидении.

«Идет бешеная реклама любых лекарств и добавок, население скупает все это. Насколько я знаю, за рубежом реклама нерецептурных лекарств запрещена, (разрешена) только тех, которые по рецептам, тогда их может получить только тот, у кого есть рецепт», — рассказал депутат.