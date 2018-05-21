Киев, 21 мая, 2018, 10:44 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики обсуждают статью президента страны Петра Порошенко для немецкого издания FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung), в которой он заявил, что инвестиции в проект «Северный поток — 2» в итоге приведут к распаду Европы.

Цитата из х/ф «Одиссей». Реж. Андрей Кончаловский. 1997. США Между Сциллой и Харибдой

Напомним, согласно мнению Порошенко, высказанному в этой статье и на ряде мероприятий ранее, «Северный поток — 2» — это «чисто геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, а лишь преследует цель подорвать единство Европы».

«Как только российский газ наполнит трубы газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины и Восточной Европы, у Кремля больше не будет причин сдерживать себя для дальнейшего наступления. Это развяжет России руки… Инвестиции в «Северный поток — 2» — это инвестиции в распад Европы», — утверждает глава украинского государства.

Политолог Дмитрий Джангиров отмечает, что Киев находится в очень трудной ситуации, поскольку попал с «Северным потоком — 2» в серьезную геополитическую растяжку:

«Вашингтон требует держать позицию «категорически против «СП — 2«», а Берлин (с Парижем) — «за, при условии сохранения транзита». После формального согласия Москвы на сохранение транзита требования европейцев и американцев стали взаимоисключающими», — отмечает Джангиров.

Украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский также отмечает, что последние переговоры в Сочи и сопутствующие им заявления очень хорошо обрисовали картину происходящего для всех игроков. Главный вывод — Германия четко дала понять, что начинается «День непослушания» и интересы США начинают сильно расходиться с интересами Берлина.

Также Землянский обращает внимание на заявление вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича о том, что Украина якобы сейчас рассматривает вариант скидки «Газпрому» на транзит природного газа для обеспечения его транспортировки из России в Европу после 2020 года (когда закончится действие нынешнего контракта).

«Ни Витренко, ни Коболев, ни Насалик (украинские чиновники, возглавляющие «Нафтогаз» и минэнерго)… Шевчович, которому интересы Украины как собаке пятая нога. В — общем это все, что нужно знать про беспрецедентную борьбу за транзитный потенциал Украины», — подчеркивает аналитик.

На украинском телевидении тем временем рассказывают, насколько убыточен для России проект «СП — 2»

«Нельзя говорить, что ничего страшного для Украины со строительством «Северного потока — 2» не будет. Но касательно экономической целесообразности для России есть вопрос. Ситуация на рынке меняется. Через десять лет, возможно, Европе не нужно будет уже столько газа… Сейчас Россия платит несколько миллиардов долларов Украине за транзит, а для строительства новых газопроводов нужны десятки миллиардов. И непонятно, будет ли труба заполнена на всю мощность. Даже действующий «Северный поток» не всегда заполнен на 100%», — заявил политолог, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

ИА REGNUM напоминает, что на встрече в Сочи 18 мая Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили транзит газа по Украине после запуска проекта «СП — 2».

Российский президент, в частности, отметил, что транзит российского газа через Украину будет продолжен после запуска газопровода «Северный поток — 2», но только если это будет экономически целесообразно. В свою очередь, Ангела Меркель сказала, что «и после строительства «Северного потока — 2» роль Украины как транзитной страны должна сохраниться».

«Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою роль и оказать содействие. Надо подумать над гарантиями для Украины в том числе», — отметила канцлер Германии.

Конкретные цифры объемов транзита на переговорах не назывались.