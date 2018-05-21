Южно-Сахалинск, 21 мая, 2018, 10:45 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске горит десятиэтажный жилой дом. По данным пожарных, возгорание произошло в квартире на 10-м этаже, затем огонь перекинулся на чердак и кровлю. Огнём охвачено порядка 700 кв. метров площади. На место пожара прибыли высшие должностные лица региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич 10-этажный дом горит в Южно-Сахалинске

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Сигнал о пожаре на пульт Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступил сегодня, 21 мая, в 15:50 поместному времени (07:50 мск). Первый пожарный расчёт прибыл через две минуты. Пожарные эвакуировали людей.

Сейчас на тушении пожара работают семь пожарных машин, 28 специалистов. Погибших и пострадавших нет. В Южно-Сахалинске введен режим ЧС.

На место пожара прибыли губернатор Сахалина Олег Кожемяко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожары в зданиях массового пребывания людей и жилых домах стали одной из серьёзных проблем в России. После трагедии в Кемерове по всей стране прошли проверки, выявившие не только нарушения пожарной безопасности в ТРЦ и спортивных комплексах, но и огрехи в работе пожарных служб. В Якутии пожарные объявляли голодовку в связи с нарушениями их трудовых прав.