Симферополь, 21 мая, 2018, 10:19 — ИА Регнум. При попытке въехать на территорию Крыма задержан находящийся в федеральном розыске 46-летний гражданин Украины. Об этом сообщает погрануправление ФСБ РФ по республике Крым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Граница

«В пункте пропуска Джанкой выявили и задержали гражданина Украины 1971 года рождения, который был объявлен в федеральный розыск», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Крыму оперативники ФСБ РФ задержали двух граждан России по подозрению в участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным правоохранителей, были задержаны два жителя Бахчисарайского района.

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