Рим, 21 мая, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла первую каретку мира румынку Симону Халеп в финале турнира WTA в Риме.

Basheer Tome Теннисный матч

Встреча продолжалась 1 час 8 минут и закончилась со счётом 6:0, 6:4 в пользу Свитолиной.

Украинская теннисистка допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнта. На счету Халеп два эйса и две ошибки на подаче.

Напомним, в 2017 году Свитолина также стала победительницей турнира в Риме. В этом году она сумела защитить свой титул.

WTA. Рим-2018. Финал.

Элина Свитолина (Украина) — Симона Халеп (Румыния) — 6:0, 6:4.