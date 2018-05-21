Владимир, 21 мая, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Владимирской области по социальной политике Михаил Колков заявил, что не получал приглашения на общественные слушания о судьбе Владимиро-Суздальского музея-заповедника, которые прошли 17 мая. Как сообщили организаторы, чиновник связался с инициаторами слушаний с вопросом, почему ему не поступило приглашение. Организаторы настаивают, что официально уведомляли Михаила Колкова, и даже прикладывают скриншоты отправленных сообщений.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Палаты

«На следующий день после проведения слушаний Михаил Юрьевич, видимо, прочитав в СМИ о том, что ему было направлено приглашение на слушания, обратился к одному из членов Инициативной группы, Евстифееву Р. В., с вопросом, почему так получилось, что приглашения ему не поступало. Мы, к сожалению, не можем ответить на этот вопрос. Отправление письма 7 мая 2018 года с приглашением для Михаила Юрьевича Колкова на адрес ssp@avo.ru легко можно подтвердить разными способами. Это факт», — говорится в сообщении организаторов.

Организаторы отмечают, что следы пропавшего приглашения, скорее всего, нужно искать не у отправителей и адресата, а где-то посередине.

ИА REGNUM напоминает, что общественные слушания о судьбе Владимиро-Суздальского музея-заповедника прошли 17 мая. Их организовали активисты «Общества друзей музея», которое было создано после закрытия Детского музейного центра в культурно-образовательном центре «Палаты», расположенном во Владимире.

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На слушания, в том числе, приглашался и генеральный директор музея Игорь Конышев. Активисты надеялись, что чиновник ответит на все претензии общественности, представит концепцию развития музея, а сами слушания помогут наладить диалог между руководством учреждения и жителями города. Однако Игорь Конышев отказался принимать участие в мероприятии, сославшись на его незаконность и собственную лень.

В общей сложности слушания посетили более ста человек. Согласно уточненной резолюции слушаний, участники потребовали вновь открыть Детский музейный центр, представить общественности концепцию развития музея, опубликовать планы по реконструкции центра «Палаты» и создать Общественный совет при музее.

«Считаем необходимым поручить Обществу друзей музея подготовить на основе доклада Инициативной группы и выступлений, прозвучавших на слушаниях, официальные письма о состоянии дел во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике и направить их в органы, осуществляющие надзор и контроль за исполнением законодательства Российской Федерации, расходованием средств бюджета Российской Федерации, отвечающих за соблюдения бюджетной и финансовой дисциплины Российской Федерации и за управление имуществом Российской Федерации», — говорится в резолюции.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Афиша Детского музейного центра

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник был основан в 1958 году. Он объединяет целую группу уникальных архитектурных памятников русского жилого, оборонительного и церковного зодчества — на территории Владимира, Суздаля, Гусь-Хрустального, Боголюбово, Кидекши, Муромцево. Часть из них находится под охраной ЮНЕСКО. Сегодня музей переживает не лучшие времена.

Противостояние общественности и руководства музея началось в 2016 году, когда Минкультуры назначило генеральным директором учреждения Игоря Конышева. Жителей региона не устроили многомиллионные и необоснованные закупки нового руководства, реконструкция самого крупного здания музея — центра «Палаты», уничтожение экспозиций и попытки уничтожить экскурсионное бюро.