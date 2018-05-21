Тула, 21 мая, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Тульская область присоединилась к Всероссийской акции «Ночь музеев» — в ночь с 19 на 20 мая жители и гости Тулы смогли бесплатно побывать в федеральных, региональных, муниципальных музеях, в Тульской филармонии, в Объединении центров развития искусства, народной культуры и туризма, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области «Ночь музеев» в Туле

В общей сложности, как сообщила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, в регионе в акции в этом году приняли участие около 70 музейных пространств, а всего было подготовлено более 200 мероприятий.

Так, в Тульском государственном музее оружия были организованы тематические костюмированные экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, праздничный концерт и светомузыкальное представление. В музее «Куликово поле» в д. Моховое гвоздем программы стало «Световое шоу-презентация «Магия Поля — Магия Предмета», в рамках которого были представлены полевые объекты музея-заповедника и артефакты из его фондов. В Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в с. Монастырщино состоялся реквием-концерт. Также состоялись мастер-классы и интерактивные программы в Музейно-выставочном центре «Тульские древности» — концерт и кинопоказ в музее художника В. Д. Поленова, фестиваль детского творчества «Курочка Ряба» в музее В. Д. Поленова, в рамках которого прошли мастер-классы, выставка детского рисунка и творческий марафон детских коллективов из разных районов Тульской области и других регионов. В музее Тульского кремля для взрослых и детей старше 12 лет организовали музейное действо «Призраки старой крепости».

В этом году впервые к акции присоединился международный туристический центр «Золотой город», где открылась выставка «Искусство России и Китая».

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