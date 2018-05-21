Улан-Удэ, 21 мая, 2018, 10:19 — ИА Регнум. В Бурятии, несмотря на общее снижение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (на 24%), особое беспокойство вызывает значительный рост преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности детей, сообщает республиканское СУ СК РФ.

Цитата из х/ф «Три девушки». Реж. Филиппа Лоуторп. 2017. Великобритания Жертва насилия с безутешной матерью

«Основная доля половых преступлений остается за так называемыми ненасильственными половыми преступлениями, совершаемыми путем добровольного полового сношения или развратных действий с несовершеннолетним в возрасте от 12 до 16 лет. В Бурятии число таких преступлений в 2017 году по сравнению с 2016 годом возросло с 41 до 82, то есть на 100%», — отмечают следователи.

Одно из таких преступлений произошло недавно в Баргузинском районе. Жительница небольшого сельского поселения известила правоохранителей о том, что её 14-летний сын вступил в половые отношения с 30-летней женщиной — работником местного Дома культуры.

В ходе допроса культработник заявила, что примерно месяц назад ей начал оказывать знаки внимания школьник, проживающий неподалеку. Подросток звонил, писал сообщения, в которых якобы признавался в любви, встречал вечером возле клуба после работы и провожал домой. В конце марта 2018 года ребёнок попросил женщину пустить его внутрь дома и якобы с порога полез с ласками и поцелуями. Тогда одинокая женщина не устояла и вступила с ним в половую связь. Слухи об этом инциденте дошли до матери школьника.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).