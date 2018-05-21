В Крыму назвали сроки отказа от федеральных дотаций бюджета
Симферополь, 21 мая, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Власти Крыма рассчитывают полностью отказаться от дотаций из федерального бюджета к 2027 году, сообщила министр финансов республики Ирина Кивико.
По ее словам, последние годы регион показывает хорошие темпы роста собственных доходов бюджета, который опережает среднероссийские.
«Я думаю, что к 2027 году у Крыма есть перспективы стать бездотационным регионом», — цитирует ТАСС Кивико.
Напомним, в 2017 году бюджет Крыма заработал порядка 60 млрд рублей на производстве сельскохозяйственной продукции, заключив 25 инвестиционных соглашений на общую сумму более 22 млрд рублей.
Читайте подробнее: Овощи, фрукты и зерно принесли в бюджет Крыма около 60 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года продлят ещё на один-два года, так как в процессе реализации программы обнаружилась потребность дополнить её новыми крупными инфраструктурными объектами.