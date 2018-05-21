Симферополь, 21 мая, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Власти Крыма рассчитывают полностью отказаться от дотаций из федерального бюджета к 2027 году, сообщила министр финансов республики Ирина Кивико.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

По ее словам, последние годы регион показывает хорошие темпы роста собственных доходов бюджета, который опережает среднероссийские.

«Я думаю, что к 2027 году у Крыма есть перспективы стать бездотационным регионом», — цитирует ТАСС Кивико.

Напомним, в 2017 году бюджет Крыма заработал порядка 60 млрд рублей на производстве сельскохозяйственной продукции, заключив 25 инвестиционных соглашений на общую сумму более 22 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года продлят ещё на один-два года, так как в процессе реализации программы обнаружилась потребность дополнить её новыми крупными инфраструктурными объектами.