Краснодар, 21 мая, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Со дня открытия движения по Крымскому мосту в обе стороны проехало около 90 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает 21 мая пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».

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"За пять суток с момента открытия движения по мосту проехало почти 90 тыс. транспортных средств в обе стороны. Трафик в Крым несколько выше, чем в обратную сторону (почти 46 тыс. авто — по направлению в Керчь, почти 44 тыс. — на Тамань)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил, что Крымский мост, автомобильное движение по которому было открыто 16 мая, простоит не менее 100 лет.

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