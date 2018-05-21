Москва, 21 мая, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Украинская власть, когда брала антирусский подряд, думала, что получит одни приобретения без каких-либо издержек, а оказалось все совсем не так, что вкупе с тотальной зависимостью от США лишает её стратегических решений, заявил 20 мая лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

У разбитого корыта. Иллюстрация к «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина

"У них есть начальники… И они уже не стесняются, и все понимают, насколько это находится под внешним управлением, насколько эта самостийность, о которой говорили, не имеет отношения к реальности. Им просто в значительной степени говорят, что делать, они гордятся этим», — заявил политолог.

«Просто они считали, что вот этот антирусский подряд, он будет содержать одни конфеты, и ничего плохого, а оказалось, что конфет мало, а плохого очень много. Теперь они думают, а сколько они получат на этот подряд на следующем витке, что им с этим делать, играть в войну, не играть в войну, где издержки, где приобретения… Там нет стратегических решений», — закончил мысль Кургинян.

Напомним, что ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что Украина разрабатывает поправки в Конституции по статусу Крыма, где будет закреплен статус «Крымско-татарской национальной автономии». На что политолог Сергей Кургинян заявил, что это равносильно для Украины, написанию конституции Сатурна.