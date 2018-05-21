Хабаровск, 21 мая, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Находившиеся на борту частного вертолета «Газель 342», совершившего жесткую посадку в Хабаровском крае, летели в глухую тайгу, сообщил 21 мая руководитель ГО и ЧС администрации Тугуро-Чумиканского района Олег Волгин.

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По его словам, за штурвалом находился владелец воздушного судна, а сам полет «не был зарегистрирован».

«Конечный пункт, куда они летели — это глухая, даже, я бы сказал, первобытная тайга», — цитирует РИА «Новости» Волгина.

Напомним, ЧП произошло в воскресенье, 20 мая, в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района. Вертолет не долетел три километра до реки Уда, совершил жесткую посадку, после чего загорелся. В этот момент на борту воздушного судна находились три человека.

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