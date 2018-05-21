Махачкала, 21 мая, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Красноярский «Енисей» впервые в своей истории вышел в премьер-лигу. В переходных матчах команда обыграла махачкалинский «Анжи».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Ответная встреча, проходившая 20 мая в Махачкале, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев. Однако «Енисей» стал победителем противостояния за счёт крупной домашней победы со счётом 3:0.

В составе «Анжи» дубль оформил защитник Владимир Полуяхтов, также по голу забили Квадво Поку и Артур Калмыков. У «Енисея» голы на счету Марко Обрадовича, Максима Семакина и Сердера Сердерова.

Таким образом, в сезоне 2018/19 «Енисей» впервые сыграет в российской премьер-лиге.