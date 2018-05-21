Москва, 21 мая, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В России дресс-код на работе соблюдает меньшее количество работающих граждан. Так, придерживаются определенного рабочего стиля в одежде 39% опрошенных. 61% работников заявили об отсутствии на их предприятии или в организации дресс-кода. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru

Одежда в шкафу

При этом 8% тем, кто вынужден соблюдать дресс-код, летом работодатели разрешают отойти от установленных правил. 38% вынуждены соблюдать дресс-код и летом и испытывают от этого дискомфорт. 6% респондентов отметили, что самовольно нарушают распорядок.

Опрос работников проведен в мае 2018 года в различных организация и на предприятиях.

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